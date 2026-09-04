Более 2,5 тысячи деревьев не прижились в Актау

Выяснилось, что в Актау не прижились более 2,5 тысячи деревьев, высаженных за последние три года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городе также не хватает воды для полива зеленых насаждений. Городской акимат дал разъяснение по текущей ситуации с озеленением.

С 2022 года в Актау работа по озеленению ведется в рамках проекта государственно-частного партнерства. Частный партнер проекта, рассчитанного на пять лет, — ТОО «Green City Aktau».

— Согласно результатам технического надзора, проведенного РГУ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад», в 2023 году не прижились вновь посаженные 959 лиственных и 145 хвойных деревьев. В 2024 году не укоренились еще 957 лиственных и 144 хвойных дерева, в 2025 году — 254 лиственных и 115 хвойных деревьев. Таким образом, установлено, что за три года не прижилось 2 574 дерева, — говорится в сообщении.

Вместе с тем, установлено, что в 2023 году были высажены не все запланированные саженцы. В частности, не были посажены 383 лиственных и 251 хвойное дерево, а также 379 многолетних цветов. По данным акимата, деньги за работы, которые не были выполнены, возвращены в бюджет.

— Еще одна сложная проблема озеленения — полив. Сейчас парки, скверы, аллеи и зеленые насаждения в микрорайонах поливаются по утвержденному графику. Но на полив зеленых насаждений требуется 5-5,5 тысячи кубометров воды в сутки. Мощность подземного источника в микрорайоне 4А, который в настоящее время используется, составляет всего 1,3-1,5 тысячи кубометров в сутки. Для восполнения этого дефицита на территории, где не проведены оросительные трубы, привлечено 35 единиц специальной техники для перевозки воды, — говорится в ответе акимата.

В условиях нехватки воды акимат планирует использовать для озеленения очищенные сточные воды.

— По проекту предусмотрено за счет средств частного инвестора очищать и перерабатывать сточные воды с помощью современных технологий. Очищенную воду затем планируется использовать для орошения парков, скверов и других озелененных территорий. Если эта инициатива будет реализована, это даст возможность снизить нагрузку на водопровод с питьевой водой, — сообщил акимат.

Ранее сообщалось, что деревья начали засыхать спустя два месяца после открытия Японского парка в Шымкенте.