Более 25 тысяч человек, пострадавших от паводков, вернулись в свои дома в РК

В регионах Казахстана продолжаются проведение противопаводковых мероприятий и оповещение граждан. Службы гражданской защиты, волонтеры и привлеченные организациями продолжают работу по ликвидации паводка и оказанию помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

– К этому часу по республике вернулись в свои дома 25 324 человека. В Уральске продолжается мониторинг уровня воды в реке Урал, новых случаев подтопления домов и дач не зарегистрировано. Обход дачных домов на наличие оставшихся жителей продолжается. В эвакопунктах остаются 8 783 человека, из них 3 832 ребенка, – сказал Аскар Шарип на площадке СЦК.

Он добавил, что отведена и откачана вода из 4 708 жилых домов и 2 774 дворовых территорий. Откачано около 11,6 млн м3 талой воды, проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,4 млн тонн инертного материала. На телефон горячей линии поступило 2 173 звонка.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействованы свыше 32 тысяч человек и около 5 тысяч единиц техники, 806 водооткачивающих средств, 310 плавательных средств, 13 воздушных судов, уточнил представитель МЧС.