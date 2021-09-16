Более 25 млрд тенге планируют выделить на обеспечение биобезопасности до 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Ерлан Киясов рассказал, сколько планируется выделить на обеспечение и улучшение системы биологической безопасности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня в Мажилисе Минздравом представлен законопроект «О биологической безопасности Республики Казахстан».

Проектом Закона предусматривается расходы на 2022-2024 годы на общую сумму более 25 млрд тенге по трем основным профильным министерствам (Минздрав, МОН, МСХ).

«В частности, 10,9 млрд тенге – на государственные гарантии специалистам, работающим с опасными патогенами; 14,4 млрд тенге – на дооснащение и совершенствование имеющейся лабораторной базы, совершенствование физической защиты, строительство комплекса по выпуску иммунобиологических препаратов в соответствии с требованиями GMP, а также на разработку ПСД на строительство 4-х лабораторий, осуществляющих работу с микроорганизмами II групп патогенности в ВКО, Туркестанской, Атырауской областях и в г.Нур-Султан; 0,2 млрд тенге (200 млн тенге) – на создание и ведение госинформ системы в области биобезопасности; 0,4 млрд тенге (400 млн тенге) - на содержание коллекции микроорганизмов», - сказал в ходе презентации законопроекта Ерлан Киясов.