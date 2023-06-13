Более 25 млрд долларов составил казахстанский экспорт в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О росте внешнеторгового оборота сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным итогам, в январе-апреле 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 11,1% и составил 44,4 млрд долларов. Экспорт составил 25,5 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 7,5% до 8 млрд долларов», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

Импорт товаров, по его словам, составил 18,9 млрд долларов.

«В целом, положительный торговый баланс составил 6,6 млрд долларов. Обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,3%», - отметил министр.

«Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай», - добавил глава ведомства.