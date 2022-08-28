28 Августа 2022 15:51

Более 25,5 млн тенге растратили два директора магазина в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗТНФОРМ - 44-летний житель Экибастуза и его 40-летняя сожительница из Павлодара подозреваются в растрате более 25,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

К стражам порядка обратился владелец торговых точек.

«Будучи директорами магазинов с января 2020 года по апрель 2022 года, пользуясь своим служебным положением, списывали товары в магазине, как бракованные и перепродавали в другие магазины. Они присвоили и растратили денежные средства на сумму более 25,5 миллионов тенге», – сообщил начальник регионального департамента полиции Василий Скляр.

По данному факту проводится расследования по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

По этой статье проводится досудебное расследование и в отношении 31-летнего менеджера магазина бытовой техники в областном центре. По факту растраты 600 тыс. тенге с заявлением обратился владелец магазина.

В полиции отметили, что в большинстве случаев такой вид уголовных правонарушений совершается менеджерами, кассирами, бухгалтерами, продавцами магазинов, экспедиторами, экспертами-оценщиками.

«Если руководство длительное время не проводит ревизию, надеясь на порядочность работников, которым по роду деятельности передаются или ими получаются ценности, то этим пользуются некоторые сотрудники, не устояв перед соблазном получения легких денег», – сказал В. Скляр.

С начала года зарегистрировано 42 факта растраты чужого имущества.

Стражи порядка рекомендуют владельцам периодически проводить инвентаризацию и аудит своих предприятий, фирм. Стоит также установить пропускную систему и видеокамеры в местах хранения товаров и материалов.