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    14:36, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 244 тысяч жителей Нур-Султана не охвачены системой ОСМС

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 9 месяцев число участников системы ОСМС по городу Нур-Султан увеличилось до 973 316 человек. Об этом рассказали на онлайн-брифинге «ОСМС: о ходе реализации за 9 месяцев 2021 года и о кампании прикрепление к поликлиникам», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Неохваченными системой ОСМС остаются еще более 244 тысяч жителей. Из них 49,7 тысяч - оказались вне системы по причине нерегулярности отчислений.

    «Незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача и др.», - отметил директор столичного филиала Нурлыбек Кабдыкапаров.

    Чтобы вернуть статус «застрахован» нужно перепроверить и оплатить отсутствующие платежи. Зачастую работодатели или сами граждане оплачивают не все взносы, что приводит к невозможности получения медицинских услуг по ОСМС. Для статуса застрахованности необходимо производить оплату взносов непрерывно за последние 12 месяцев, на момент обращения за медицинской помощью.

    По городу Нур-Султан в период с 1 июля 2017 года до 1 октября 2021 года поступлений в виде взносов и отчислений за ОСМС составило около 88,7 млдр тенге.

    С начала 2021 года по г. Нур-Султан перечислено более 30,5 млрд тенге, из них около 14,5 млрд тенге приходятся на отчисления работодателей, 13,4 млрд тенге – работники, а 1,339 млрд тенге – на взносы от индивидуальных предпринимателей, ЕСП – 80 млн, самостоятельные плательщики – 337 млн и от ГПХ – 693 млн.

    Теги:
    Здравоохранение Астана Минздрав РК
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