Более 244 тысяч бесплатных рентгенологических обследований провели в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За восемь месяцев этого года медицинские организации Карагандинской области провели 244 895 бесплатных рентгенологических обследований. На оплату этих услуг фонд медстрахования направил 294 миллиона тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рентгенография – распространённое медобследование, которое используется в диагностике суставной, костной системы, а также других систем организма. Наиболее часто этот метод обследования применяется в травматологии, ортопедии и стоматологии. Особенно актуальным он стал в период пандемии коронавирусной инфекции и широко применялся наряду с КТ для диагностики патологии лёгких», – пояснили в карагандинском филиале фонда медстрахования.

Стоит отметить, что за последние годы в регионе обновлён парк рентгенологических установок. Старые аналоговые аппараты заменили на цифровые. Услуги рентгенографии оказываются как в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, так и в системе ОСМС. В экстренных случаях, при травмах рентген делается бесплатно вне зависимости от статуса пациента. При плановых обследованиях услуга входит в пакет ОСМС и оказывается застрахованным пациентам.

«Если пациент застрахован и ему необходимо пройти рентген-обследование для постановки диагноза или мониторинга изменений, он получает услугу бесплатно», – добавили в фонде медстрахования.