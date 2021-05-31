Более 242 тысяч казахстанцев стали плательщиками ЕСП с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года 242,1 тыс. казахстанцев произвели 762,2 тыс. оплат единого совокупного платежа (ЕСП) на общую сумму 1 млрд 635 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Более трети платежей (331,2 тыс.) приходится на столицу, города республиканского и областного значений. При этом на эти города приходится более половины суммы от общего числа оплат – 980 млн тенге.

Таким образом, на долю жителей других населенных пунктов приходится 431 тыс. платежей на сумму 655 млн тенге.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года количество плательщиков ЕСП составило почти 3,6 млн, а количество платежей – более 4,8 млн. При этом на долю столицы, городов республиканского и областного значений пришлось 2,1 млн платежей, в то время как жители других населенных пунктов сделали 2,7 млн платежей.

Напомним, введенный с 1 января 2019 года ЕСП призван упростить порядок регистрации в налоговых органах деятельности неформально занятых казахстанцев. Использование его гражданами соответствующей категории предоставляет им следующие возможности:

– участвовать в системе обязательного социального медицинского страхования и получить доступ к медицинским услугам с правом выбора медицинского учреждения;

– участвовать в накопительной пенсионной системе и получать базовую пенсионную выплату в зависимости от стажа участия в системе. Кроме пополнения своих пенсионных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде, для плательщиков ЕСП появится возможность получать базовую пенсию в повышенном размере в связи с тем, что будет фиксироваться трудовой стаж;

– получить социальные выплаты в случаях утраты трудоспособности, потери работы, потери кормильца, беременности и родов, усыновления или удочерения ребенка, ухода за ребенком.

Кроме этого, официальная регистрация деятельности не только позволяет неформально занятым гражданам быть социально защищенными, но и расширяет их права через доступ к государственным мерам содействия занятости.

Так, Министерство труда и социальной защиты населения РК проводит следующую работу для безработных и неформально занятых граждан:

– трудоустройство на вновь создаваемые рабочие места по направлениям центров занятости населения в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы;

– в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» безработные и неформально занятые вовлекаются в предпринимательство путем выдачи льготных микрокредитов для расширения бизнеса.

Данная мера также может способствовать переходу плательщиков ЕСП в категорию индивидуальных предпринимателей.

Неформально занятые, безработные и наёмные работники также могут вовлекаться в активные меры содействия занятости, в том числе трудоустройство на субсидируемые рабочие места, обучение на краткосрочных курсах и основам предпринимательству, выдача грантов на бизнес-идеи, добровольное переселение из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.