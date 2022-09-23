23 Сентября 2022, 09:01
Более 2400 казахстанцев выздоровели от коронавируса
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 2465 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В городе Астане - 12,
Алматы - 448,
Акмолинской области - 552,
Алматинской области - 2,
Жетысуской области - 4,
Атырауской области - 416,
Восточно-Казахстанской области - 7,
Абайской области - 10,
Западно-Казахстанской области - 312,
Карагандинской области - 11,
Улытауской области - 18,
Костанайской области - 409,
В Мангистауской области-3,
В Павлодарской области-271.
Всего в стране выздоровело 1 372 996 человек от COVID-19.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное