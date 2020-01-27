Более 2400 авто вызволили дорожники из снежного плена за трое суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Плохие погодные условия сохраняются во многих регионах Казахстана. Дорожные службы в круглосуточном режиме продолжают работу по очистке проезжей части на республиканских трассах и сопровождению автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Так, за последние трое суток по всей республике силами ТОО «Казахавтодор» было вызволено из снежных заносов более 2400 автомобилей. В связи тяжелыми погодными условиями, усилением ветра и нулевой видимостью на сегодняшний день закрыто более 40 участков автодорог. Ведутся активные работы по очистке проезжей части, сопровождению автомобилей и спасению людей.

Актуальная информация о закрытых участках автодорог республиканского значения публикуется на официальных страницах в социальных сетях Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, Комитета автомобильных дорог МИИР РК и АО «НК «КазАвтоЖол». При возникновении нештатной ситуации водители могут обратиться по короткому номеру 1403.

Дорожные службы напоминают автолюбителям, что без острой необходимости в неблагоприятных погодных условиях необходимо исключить дальние поездки. При ограниченной видимости и скользкой дороге водителям следует максимально снижать скорость, сохранять дистанцию и быть предельно аккуратными при обгоне.