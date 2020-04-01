Более 240 тысяч рабочих мест будет создано в рамках Дорожной карты занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более семи тысяч проектов, свыше 240 тысяч рабочих мест будет создано по Дорожной карте занятости. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы разработали Дорожную карту занятости, на которую выделяется один трлн тенге. Будет реализовано более семи тысяч проектов, создано более 240 тысяч рабочих мест. Президент страны обратил внимание на ту ситуацию, когда многие молодые люди подрабатывали в таких крупных городах, как Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Из-за распространения коронавируса, ЧП, режима карантина теперь они не могут заехать в город и остаются без доходов», - пояснил Биржан Нурымбетов.

По поручению Главы государства, если молодежь возвратится в свои регионы и примет участие в Дорожной карте занятости, то им будет выплачены подъемные в сумме 85 тысяс тенге.

«Это не зарплата, а подъемные. После этого каждый месяц он будет получать заработную плату. По Дорожной карте занятости заработная плата не будет ниже 85 тысяч тенге. Для этого акимы регионов сформируют рекрутские пункты и будут приглашать на работу через центры занятости населения. Поэтому призываю граждан принять участие в Дорожной карте занятости», - сказал министр труда и социальной защиты населения РК.

Кроме того, он рассказал о том, что по поручению Президента РК был расширен механизм социальной выплаты 42 500 тенге.

«Данные выплаты из Фонда социального страхования получают наемные работники малого и среднего бизнеса, которые отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. В городах, где введен режим карантина, субъекты крупного предпринимательства тоже относятся к этой категории. Второе – физические лица, в их числе индивидуальные предприниматели, которых в стране по статистике полтора млн человек. Лица, занимающиеся частной практикой: частные адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, медиаторы – их более двух тысяч человек. Это лица, которые работали по договорам правового характера – порядка 180 тысяч человек. Также те лица, кто платил, хотя бы последний год, единый совокупный платеж», - добавил Б. Нурымбетов.

Напомним, 31 марта Глава государства выступил в эфире республиканских каналов с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере.

«Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены «подъемные» в размере 85 тыс. тенге сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате», - отметил Президент РК.



