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Более 240 тыс. рабочих мест создано в Казахстане
26 Мая 2022 13:21

Более 240 тыс. рабочих мест создано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации программы по повышению доходов населения в Казахстане создано более 240 тыс. рабочих мест, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что 2 млн новых рабочих мест создадут в Казахстане до 2025 года.

В кулуарах Сената журналисты спросили: «Как будет осуществляться задача по созданию 2 млн рабочих мест, если в 2021 году было создано 10 тыс., из которых 9 тыс. - временные рабочие места»?

«Уже сегодня создано 246 тыс. рабочих мест. Вопрос непростой. Я понимаю важность. Мы четко прописали. В промышленном секторе более 900 тыс. рабочих мест создается, в инфраструктурном развитии – около 600 тыс. рабочих мест, в сельском хозяйстве – 450 тыс. Это конкретно. Это только те сферы, которые сегодня включены в реализацию самого проекта. Вопрос непростой и этим надо заниматься каждый день», - сообщил Ералы Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Сената.

11 января текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять программу по повышению доходов населения.



Автор:
Корреспондент

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