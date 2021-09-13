Более 240 школьных классов отправлены на карантин в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области более 240 школьных классов отправлены на карантин в связи с заболеванием КВИ. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Школы на карантин мы еще не закрывали. Мы сейчас ведем работу по выявлению заболевших детей и переводу классов на двухнедельный карантинный режим. Сегодня 244 класса переведены на двухнедельный карантин, это 2 800 детей. У нас всего по области 22 400 классов, из них закрыто 244 класса, что составляет всего 1% от общего числа. На обучении находится 442 тысяч школьников по области», - сказал Батыржан Байжуманов.

По данным регионального акимата, по возрастному составу высокий удельный вес заболевших отмечается среди детей до 14 лет – 5642.

За период с 1 по 13 сентября 2021 года по области зарегистрировано 12 случаев заболевания воспитанников детского сада и 422 случая заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 202 случая не связаны с началом учебного процесса.