Более 240 млн тенге не освоили в Кордайском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неосвоение бюджетных средств и развитие предпринимательства в Кордайском районе стало предметом разбирательств в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, объем промышленной продукции в Кордайском районе снизился на 7%, товарооборот - на 15,4%. В 2022 году не освоено бюджетных средств в размере 242,1 млн тенге.

На заседании актива Кордайского района под председательством главы региона Нуржана Нуржигитова обсуждали эти проблемы.

Глава региона обратил внимание на недостатки проектов «Асарлатып үй салу» и «Мейірім». Также аким отметил, что в сельских округах Беткайнар, Какпатас, Каракемер, Карасу, Ногайбай, Сортобе и Улкен Сулутор не реализовано ни одного инвестиционного проекта.

Тем не менее, по словам акима Кордайского района Бегзата Болатбека, по итогам 2022 года во всех отраслях экономики района сложилась положительная динамика. Валовой региональный продукт составил 215,9 млрд тенге, экономический рост - 129,2%. Также увеличились налоговые поступления и заработная плата сельчан.

В 2022 году в 19 сельских округах Кордайского района в сферах промышленности и сельского хозяйства реализовано 38 проектов на сумму 1,6 млрд тенге, создано 136 рабочих мест. В этом году планируется создать 557 постоянных рабочих мест в рамках 54 проектов. За счет бюджетных средств в прошлом году осуществлено 23 проекта, создано 460 рабочих мест.

«Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в районе составляет 9 369. Для развития бизнеса выдано кредитов на общую сумму 6,8 млрд тенге, создано 85 новых рабочих мест. Кроме того, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства поддержка оказана по 51 проекту на сумму 1,5 млрд тенге. На субсидирование процентной ставки по кредитам коммерческих банков выделено 981,5 млн тенге по 26 проектам. По инструменту гарантирования по линии АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» поддержаны 25 проектов на сумму 599,4 млн тенге», - сообщил Бегзат Болатбек.

«В плане развития района не были учтены потребности населения, поэтому многие проблемы не решаются. Необходимо пересмотреть план, учесть потребности жителей и потенциал района. Используя возможности государственных программ, инвестиционных проектов, сельские акимы должны работать над повышением доходов сельчан. Если будут реализованы новые проекты, созданы рабочие места, мы сможем снизить приток сельской молодежи в города», - сообщил Нуржан Нуржигитов.

Глава региона поставил неудовлетворительную оценку проделанной работе и поручил акиму района усилить работу по всем направлениям.

Фото пресс-службы акима Жамбылской области