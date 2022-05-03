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Более 240 млн долларов выделят для казахстанских предприятий
3 Мая 2022 15:48
Более 240 млн долларов выделят для казахстанских предприятий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,69 трлн тенге. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднеотраслевой показатель доли местного содержания составил 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге. В том числе, товары – 24,3%, работы – 76,4%, услуги – 53,6%. Около 75% объемов закупок приходится на трех крупных операторов - «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» и North Caspian Operating, 13% - на группу компаний Фонда «Самрук-Казына» и 12% - на остальных недропользователей», - сказал Болат Акчулаков в ходе совещания по реализации Комплексного плана «Программы повышения доходов населения до 2025 года».

По словам министра, имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах. Для этого министерством реализован ряд инициатив.

«Создан «Международный центр развития нефтегазового машиностроения», который ведет работу по развитию местных товаров для нужд трех крупных операторов. Компанией Chevron в рамках своих реинвестиционных обязательств перед республикой предусмотрено выделение 248,5 млн долларов в прибыльные предприятия Казахстана», - проинформировал глава Минэнерго.

Ранее министр сообщил, что газоперерабатывающий завод на Кашагане завершат в 2024 году.

Автор:
Корреспондент
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