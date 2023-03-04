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Более 24 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц и из дворов в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
4 Марта 2023, 19:37
Более 24 тысяч кубометров талой воды откачали с улиц и из дворов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из Атырау, где начиная с 4 февраля прошли сильные снегопады, продолжается вывоз остатков снега и откачка талой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акимата города Атырау, температура воздуха поднялась до плюсовых значений, идет интенсивное таяние снега. Работы по уборке снега завершены. Всего было вывезено за город более 84 тысяч кубометров снега. Продолжается очистка обочин дорог. В этих работах задействовано 250 сотрудников ТОО «СпецАвтоБаза». Параллельно более 10 вакуумных машин ведут откачку и слив в канализационную систему талой воды. Всего на сегодня собрано 24 110 кубометров воды. Центральные и большинство второстепенных улиц от воды очищены. Сейчас идет откачка в микрорайонах города в местах, куда собралась вода. А также из частного сектора, где немало домостроений оказались под угрозой подтопления.

Атырауская область  
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