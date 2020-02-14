+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -1 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 24 тысяч казахстанцев  пострадали в ДТП в 2019 году

14 Февраля 2020 09:18
Поделиться:
Более 24 тысяч казахстанцев  пострадали в ДТП в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 24 тысяч казахстанцев пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Один из пострадавших в массовой аварии возле Темиртау в тяжелом состоянии
Три массовых ДТП произошло на автодорогах, ведущих в столицу Массовое ДТП произошло возле Темиртау Дело о массовом наезде на людей в Алматы: подсудимые просили не лишать их свободы

«За январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 16614 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 24585 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года аварийность увеличилась на 5%», - сообщили в Комитете по статистике РК.

По информации ведомства, за январь-декабрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 871078 легковых автомобилей, что больше на 12,3% к соответствующему периоду 2018 года. На 1 января 2020 года в стране количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3776,9 тыс. единиц.

Стоит отметить, по состоянию на 1 января 2020 года, страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 74914 страховых выплат на сумму 29,7 млрд. тенге.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: ДТП, Происшествия, Статистика,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив