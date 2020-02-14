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вчера 23:59
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вчера 23:23
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вчера 19:14
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Более 24 тысяч казахстанцев пострадали в ДТП в 2019 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 24 тысяч казахстанцев пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в 2019 году, передает МИА «Казинформ».
«За январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 16614 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 24585 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года аварийность увеличилась на 5%», - сообщили в Комитете по статистике РК.
По информации ведомства, за январь-декабрь 2019 года в Казахстане зарегистрировано 871078 легковых автомобилей, что больше на 12,3% к соответствующему периоду 2018 года. На 1 января 2020 года в стране количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3776,9 тыс. единиц.
Стоит отметить, по состоянию на 1 января 2020 года, страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 74914 страховых выплат на сумму 29,7 млрд. тенге.
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