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Более 24 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
3 Декабря 2021 08:47
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 884 человек (21 469 КВИ+ и 3 415 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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Из них в стационарах находится 5 199 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 685 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 373 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 93 пациентов, на аппарате ИВЛ – 55 пациента.
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