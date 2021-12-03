Более 24 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 3 декабря лечение от КВИ продолжают получать 24 884 человек (21 469 КВИ+ и 3 415 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Из них в стационарах находится 5 199 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 685 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 373 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 93 пациентов, на аппарате ИВЛ – 55 пациента.