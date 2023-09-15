Более 24 млн тенге присвоила бухгалтер детского сада в Каркаралинске

Главный бухгалтер ясли-сада «Еркетай» в городе Каркаралинск Карагандинской области перечислила на свой личный счет более 24 млн тенге. Ей назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт хищения бюджетных средство было выявлено специалистами департамента экономических расследований АФМ РК. В ходе следствия они установили, что главный бухгалтер КГКП «Ясли-сад «Еркетай» Каркаралинска в течении двух лет с 2021 по 2022 года осуществляла хищение бюджетных средств. Главный счетовод детского сада перечисляла на собственный карточный счет необоснованно высокую зарплату и отпускные. Таким образом за весь период она перевела на свой личный счет 24 196 411 тенге.

«В ходе допроса Рустемова Д.А. пояснила, что на данное преступления пошла в связи с тяжелой болезнью своей несовершеннолетней дочери, которая больна тяжелой формой аутизма, является инвалидом 1 группы с рождения, похищенные бюджетные средства тратила на лечение дочери, кредитов и погашения накопленных долгов в связи с долгосрочным лечением. Данное уголовное правонарушение в уголовном кодексе республики Казахстан квалифицируется по статье 189 ч.4 п.2, которое относиться к категории тяжких преступлении и предусматривает наказания лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества», - сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

В связи, с реализуемой проектом Агентства «Minsiz tergeu 2.0», предусматривающий поэтапное сокращение календарных сроков досудебного расследования по всем делам в зависимости от категории преступления и включением проекта в KPI оценки, получено указания к концу 2 квартала текущего года о сокращении срока расследования по тяжким преступлениям, в том числе особо тяжких преступлений – до 5 месяцев. В этой связи по данному делу досудебное расследование было окончено в течении 15 дней, и направлено в суд. Спустя месяц главному бухгалтеру вынесли приговор.

«По приговору Каркаралинского районного суда Карагандинской области, Рустемова Д.А. признана виновной и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, в колонии средней безопасности, с отсрочкой отбывания наказания до 5 лет в порядке статьи 74 ч.1 УК РК», - добавили в департаменте экономических расследовании.