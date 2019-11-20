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Более 2300 человек погибли во время муссона в Индии
20 Ноября 2019 09:26
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НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Во время муссона, который обрушился на Индию, погиб 2 391 человек, также было повреждено более 800 тысяч домов, заявил во вторник министр внутренних дел Индии Нитьянанд Раи.
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«Согласно информации, полученной из штатов страны, в результате муссона погибли 2 391 человек и 15 729 голов крупного рогатого скота, 8 00 067 домов были уничтожены, также были повреждены 63,975 тысячи гектаров посевных площадей», - сообщил Раи.
По информации NDTV, во время муссона Национальные силы реагирования на стихийные бедствия развернули 176 групп, которые спасли 98 962 человека и 617 голов скота, а также оказали медицинскую помощь 23 869 пострадавшим.
Ключевые слова: Индия,
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