Более 230 тысяч казахстанцев владеют оружием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК с начала февраля проводит оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию из незаконного оборота оружия и боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Осуществляется контроль за оборотом гражданского и служебного оружия. На учете в органах полиции состоит свыше 234 тысяч владельцев гражданского и более 2000 субъектов служебного оружия. В результате принятых мер из незаконного оборота изъято более 700 единиц огнестрельного оружия, а также свыше 4000 патронов к нарезному оружию», - сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций.

Таким образом, за незаконное хранение и ношение оружия зарегистрировано 240 материалов, предусматривающих уголовную ответственность. К административной ответственности привлечено 348 граждан.

«Осуществлены проверки около 2000 юридических лиц, в том числе 76 специализированных магазинов по торговле оружием. Также проверено более 50 тысяч фермерских, крестьянских хозяйств и посещены по месту жительства свыше 160 тысяч владельцев гражданского оружия. В результате проверок выявлено около 3,5 тысячи нарушений», - добавила спикер.