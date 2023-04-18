Более 230 пьяных водителей задержали на дорогах СКО с начала года

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года на дорогах задержали 237 нетрезвых водителей. В аналогичном периоде прошлого года – 229, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций начальник департамента полиции Айдын Кабдулдинов отметил, что всего за прошлый год в состоянии опьянения управляли автомобилем 1173 жителя региона. Он напомнил, что за это правонарушение предусмотрена ответственность в виде административного ареста на 15 суток и лишение права управления на семь лет.

«Срок ареста возрастает до 20 суток, если нетрезвое вождение повлекло причинение вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение какого-либо имущества. Управление в нетрезвом виде лицом, ранее лишенным права управления, влечет уже уголовную ответственность. Наказание — от крупного штрафа в размере до 5 тысяч МРП (до 17,2 млн тенге) до лишения свободы на срок до 5 лет. Права управления при этом водитель лишается уже пожизненно», - сказал Айдын Кабдулдинов.

Всего с начала года на дорогах области зарегистрировали свыше 16,6 тысячи нарушений правил дорожного движения. Из них 7,6 тысячи относятся к категории грубых нарушений. В том числе к административной ответственности привлекли 68 водителей, лишенных прав, 53 - за выезд на полосу встречного движения, 2,3 тысячи пешеходов – за нарушение правил дорожного движения.