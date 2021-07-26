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Более 230 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Акмолинской области

26 Июля 2021 15:00
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Более 230 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинцы и гости области, имеющие «красный» и «желтый» статусы, продолжают нарушать карантин и появляться в общественных местах. Так, за 20 дней в регионе, благодаря проекту Ashyq, было выявлено 234 нарушителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, с 1 по 21 июля в регионе на объектах, участвующих в проекте Ashyq, было выявлено 234 посетителя, нарушающих домашний карантин. Из них 136 человек – инфицированные, имеющие «красный» статус, и 98 человек, имеющие «желтый» статус.

«Наибольшее количество нарушителей зарегистрировано в Кокшетау - 41 человек с «красным» статусом. В Бурабайском районе выявлен с «красным» статусом 21 нарушитель. В Целиноградском районе обнаружено 27 посетителей с «красным» статусом. При этом аэропорт города Нур-Султана посетили два кокшетауца с «красным» статусом», - отметили в ведомстве.

Также в Акмолинской области продолжают выявлять факты, когда жители городов Нур-Султана, Караганды, Алматы и других областей с «красным» или «жёлтым» статусами пытаются посетить туристические объекты и различные заведения. Самое большое количество таких случаев зарегистрировано в Кокшетау и Бурабайском районе.

К административной ответственности привлечены 23 жителя в регионе. На каждое физическое лицо наложен штраф в размере 87 510 тенге.

Санитарные врачи Акмолинской области в очередной раз призвали граждан с положительным ПЦР-тестом и с «желтым» статусом соблюдать 14-дневный домашний карантин.

«Перемещаясь по общественным местам, Вы являетесь разносчиками COVID-19, заражая людей с ослабленным иммунитетом, пожилого и детского возрастов, а также других лиц из группы риска», - резюмировали в ведомстве.



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#Акмолинская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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