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Более 230 млн тенге понадобится на реконструкцию Дома невесты в СКО

3 Марта 2023, 10:10
Более 230 млн тенге понадобится на реконструкцию Дома невесты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На очередную реставрацию Дома невесты в Петропавловске потребуется около 238 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Досбол Абдриисов сообщил, что подготовили научно-проектную документацию. Заявку на выделение средств на реставрационные работы подали, вопрос будет рассматриваться на сессии областного маслихата.

«Параллельно направили заявку в Министерство культуры и спорта, чтобы предусмотреть средства за счет республиканского бюджета», - добавил Д.Абдриисов.

В 2013-2016 годы на капитальный ремонт кровли, установку новой входной группы, реставрацию фасада и внутренних помещений Дома невесты потратили 60 млн тенге. Однако уже через некоторое время подрядчик по гарантии исправлял недочеты. Через некоторое время памятнику архитектуры снова потребовалась срочная реставрация.

В прошлом году здание, которое с 1998-го года находилось на балансе Духовного управления мусульман, выкупило государство. Сейчас в нем располагается Центр по охране и использованию историко-культурного наследия. В прошлом году в Доме невесты проходили съемки исторического сериала «Магжан. Жаралы Жолбарыс». Сотрудники центра надеются, что после реставрации уникальный архитектурный памятник еще послужит местом съемок исторических фильмов.


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