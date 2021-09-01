Более 23 тысяч школьников будут обеспечены бесплатным питанием в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в онлайн-формате провел совещание с участием директоров 207 государственных школ по вопросу готовности к новому учебному году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе совещания проверена финальная готовность школ к приему учащихся. Заслушаны руководители районных отделов образования. Рассмотрены итоги проверки эпидемиологической службой готовности к учебному процессу с учетом обеспечения мер безопасности.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров акцентировал внимание на вопросах безопасности образовательного процесса, уровне охвата вакцинацией преподавательского состава, а также качестве онлайн-обучения для изъявивших желание.

В новом учебном году контингент школ в Алматы составит около 300 тысяч учащихся, в первых классах будут обучаться более 30 тысяч детей. На сегодня учащиеся вторых-одиннадцатых классов на 100% обеспечены учебниками из библиотечных фондов, завершена также доставка учебников, в том числе әліппе и букваря для первых классов. Бесплатным питанием будут обеспечены свыше 23 тысяч детей.

Для обеспечения безопасного эпидемиологического окружения детей более 34 тысяч сотрудников государственных и 11 тысяч сотрудников частных организаций образования, кроме имеющих медицинские противопоказания, на 100% провакцинированы. Все организации будут соблюдать установленную наполняемость в 25 учащихся, меры дезинфекции и обработки помещений.

Семьи, подавшие заявление на обучение в онлайн-формате, проинформированы об организации образовательного процесса и имеют технические средства и необходимый уровень интернет-соединения. Будет преимущественно использоваться алматинская онлайн-платформа «Сфера», позволяющая эффективно организовать процесс дистанционного обучения и исключить подключения посторонних лиц.

По итогам совещания Ержан Бабакумаров дал ряд конкретных поручений по контролю над образовательным процессом. Департаменту санитарно-эпидемиологического контроля поручено на системной основе осуществлять мониторинг государственных и частных школ на предмет соблюдения мер безопасности, проведения профилактических мероприятий и оснащения школ необходимыми дезинфицирующими и другими средствами защиты. Управлениям общественного здоровья, образования необходимо проработать вопрос возобновления профилактических осмотров детей, усиления медицинского контроля над состоянием здоровья учащихся.

Также даны поручения по вопросам безопасности детей в организациях образования, функционированию систем видеонаблюдения и их вывода в центр оперативного управления Департамента полиции, контролю над соблюдением пропускного режима и организацией дежурства, работой вахтеров, сторожей.

Данияр Дауталиев