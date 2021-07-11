Более 23 тысяч правонарушителей наказаны - Департамент полиции на транспорте

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - С начала текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте МВД РК и его территориальными подразделениями за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено более 23 000 правонарушителей, наложено административных штрафов на сумму более 59 млн. тенге. Об этом рассказал начальник департамента Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

По его словам, всего по «нулевой терпимости» к административной ответственности привлечено почти 6 500 правонарушителей, в том числе, за нарушение антиалкогольного законодательства по ст. 440 КоАП РК – 2 354, по ст. 441 КоАП РК за нарушение запрета курения – 498, по ст. 449 КоАП РК за приставание в общественных местах – 1 191, за нахождение несовершеннолетних без сопровождения взрослых в ночное время суток по ст. 442 КоАП РК – 200, за переход железнодорожных путей в неустановленных местах по ст.559 ч.5 КоАП РК привлечено 13 227 правонарушителей, за торговлю в неустановленных местах по ст.204 КоАП РК – 896 лиц.

«Так, 4 июля т.г. на станции Сагыз Атырауской области группа людей с криками бежала за движущимся пассажирским поездом. Полицейскими было установлено, что местная молодежь так шумно встречала друзей, которые возвращались из армии. По данному факту 18 и 20-летние правонарушители привлечены к административной ответственности по статье 560 КоАП РК (Нарушение правил использования средств железнодорожного транспорта) и наложен штраф в размере 5 МРП», - резюмировал О. Бекиев.

Также он отметил, что за бродяжничество и попрошайничество с объектов железнодорожного и воздушного транспорта доставлено и помещено в центры адаптации 41 несовершеннолетних.

В приемники-распределители помещено 26 лиц без определенного места жительства. Направлено в медицинские вытрезвители 227, в специальные приемники помещены 119 человек.

«За текущий период транспортными полицейскими страны было сопровождено 10 708 пассажирских поездов», - добавил он.

Напомним, что за 6 месяцев текущего года транспортными полицейскими были проведены республиканские ОПМ «Правопорядок», «Нулевая терпимость», «Чистый вокзал», «Осторожно, поезд!», «Приемная на дороге» и другие.



