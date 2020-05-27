Более 23 тысяч обследований на коронавирус провели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Пресс-конференцию по реализации поручений Главы государства по противодействию коронавирусу и антикризисных мер провел аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Прежде всего, хочу остановиться на проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Указом Главы государства с 11 мая прекращен режим чрезвычайного положения. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в каждом регионе сохраняются карантинные меры. На сегодняшний день в области заражено коронавирусом 358 человек. Наибольшее количество больных в городе Таразе - 206 человек, Кордайском районе 46 человек, Байзакском районе 34 и Таласском районе 12 человек. Из них 99 военных, 22 медицинских, семеро полицейских».

Глава региона отметил, что, несмотря на введенные карантинные меры, население не уделяет должного внимания мерам безопасности.

Остановился спикер на таком моменте, как обследование населения на коронавирус.

«В регионе функционируют семь лабораторий. Всего на сегодняшний день в области обследовано 23 750 человек, это работники социально-значимых учреждений, врачи, военные, сотрудники полиции и ЧС и другие категории. Мы будем продолжать эту работу», - заверил аким области.

Кроме того, в регион прибывают жамбылцы, работающие в вахтовом режиме в Тенгиз-Шевройл (25 человек работающих), и других компаниях. Оказались заражены коноравирусом (6 случаев) и прибывшие рейсом Индия - Тараз. На сегодняшний день 173 больных полностью пролечились, остальные получают лечение в соответствии с утвержденным постановлением.

Для лечения и изоляции больных в Жамбылской области подготовлено 1 424 койко-мест, дополнительно открыто 80 провизорных коек - всего 1 504 койко-мест. Задействовано 867 медицинских работников, при этом 408 сотрудников работают непосредственно с госпитализированными больными.

«Глава государства дал поручение по выплате доплаты медицинским работникам. На сегодня по области 2 585 медицинских работников получили положенные выплаты. Кроме того, созданы условия для медицинских работников, стоящих на переднем крае борьбы с коронавирусом - в шести гостиницах размещено 246 медицинских работников, организованы специальные перевозки, обеспечение питанием», - сказал аким Жамбылской области.

В регионе имеется достаточный запас медицинских изделий и необходимых препаратов, на что выделено в общей сумме 1,5 млрд. долл. Проводятся работы по закупу и доставке необходимых изделий медицинского назначения и лабораторного оборудования, средств индивидуальной защиты, медикаментов, отметил спикер.

Создан штаб быстрого реагирования для ответов на поднимаемые населением вопросы на базе cаll-центра «109 Жардем», где организовано дежурство ответственных специалистов соответствующих учреждений. На сегодняшний день поступило 24 тысячи вопросов, круглосуточно по каждому вопросу даются ответы и принимаются меры.

«Наша основная задача - не допустить распространения вируса, - подчеркнул глава региона. - Все 25 блокпостов, расположенных на территории области, всё еще работают в усиленном режиме. Здесь задействовано 221 человек, 60 единиц техники. Основными щитами охраны здоровья населения являются эти посты. Я благодарю за работу медицинских работников, полицейских, военнослужащих. Каждый сотрудник на своем участке работы должен выполнять возложенные на него обязанности», - резюмировал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.