НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 23 тысяч казахстанцев информируют полицию о правонарушениях. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поддержка населения является одним из главных условий создания эффективной системы профилактики правонарушений, и переход на сервисную модель полиции прямо затрагивает вопросы взаимодействия полиции с обществом. На сегодняшний день в стране насчитывается более 23 тысяч лиц с активной гражданской позицией. С помощью поступившей от них информации раскрыто более 2 тысяч преступлений и пресечено более 28 тысяч административных правонарушений», – сказал А.Милюк.

По его словам, эти правоотношения регулируются специальным отраслевым Законом «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка». Им определен механизм взаимодействия и порядок поощрения граждан.

А.Милюк отметил, что в 2020 году, по представлениям территориальных органов полиции поощрено более 4 тысяч граждан, из которых основная часть, или 3,5 тысячи, отмечены денежными премиями. Решения о поощрении принимаются специальными комиссиями, на основании представлений от начальников территориальных органов полиции. С 2018 года условия поощрения изменены. Если ранее сумма поощрения не могла превышать 10 МРП, то сейчас верхний порог снят и максимальный размер вознаграждения могут устанавливать акимы регионов по своему усмотрению, исходя из возможностей местных бюджетов.