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Более 23 тысяч человек прошли ревакцинацию от КВИ в Вооруженных силах РК

15 Января 2022 17:15
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Более 23 тысяч человек прошли ревакцинацию от КВИ в Вооруженных силах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках поручения Главы государства по проведению кампании по ревакцинации населения в Вооруженных силах Казахстана продолжается повторная вакцинация личного состава от COVID-19. На сегодняшний день ее прошли более 23 тысяч военнослужащих и гражданского персонала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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11 января на заседании Мажилиса Парламента Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что в стране наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом.

«Глава государства поручил продолжить борьбу с коронавирусом. Это также одна из ключевых задач. Личный состав ежедневно находится на службе. Нам важно обеспечить безопасность здоровья наших военнослужащих», – отметил заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

По словам военных врачей, пройти курс вакцинации и своевременную ревакцинацию – надежный способ уберечься от инфекции. Ревакцинация от COVID-19 организована в военных поликлиниках Министерства обороны и гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления, а также силами выездных прививочных бригад от военных и гражданских лечебных учреждений.

В местах размещения военнослужащих, задействованных в обеспечении режима чрезвычайного положения, организовано медицинское обеспечение. Военные врачи следят за состоянием здоровья личного состава.

Ранее сообщалось, что почти полсотни тысяч человек ревакцинировались в Костанайской области.


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#Здравоохранение   #Армия   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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