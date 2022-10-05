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    22:53, 04 Октябрь 2022 | GMT +6

    Более 23 тысяч бутылок суррогатного алкоголя изъяли в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками.

    Следствие по делу продолжается.


    Фото: ivteleradio.ru




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