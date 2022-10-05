22:53, 04 Октябрь 2022 | GMT +6
Более 23 тысяч бутылок суррогатного алкоголя изъяли в Костанайской области
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области по ранее зарегистрированному досудебному расследованию изобличен учредитель ТОО, который занимался хранением и реализацией алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.
В ходе проведенных обысков установлены склады, где изъята алкогольная продукция 40 наименований в количестве более 23 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками.
Следствие по делу продолжается.
Фото: ivteleradio.ru