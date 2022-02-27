Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, получивших вакцину «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

26 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 692 432,

Беременные женщины – 31 657,

Кормящие женщины – 108 154.

Второй дозой:

Подростки – 496 028,

Беременные женщины – 23 045,

Кормящие женщины – 75 460.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.