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Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане

27 Февраля 2022 08:35
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Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, получивших вакцину «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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26 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 692 432,

Беременные женщины – 31 657,

Кормящие женщины – 108 154.

Второй дозой:

Подростки – 496 028,

Беременные женщины – 23 045,

Кормящие женщины – 75 460.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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