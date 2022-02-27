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Более 23 тысяч беременных женщин получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
27 Февраля 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию по количеству подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, получивших вакцину «Pfizer», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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26 февраля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 692 432,
Беременные женщины – 31 657,
Кормящие женщины – 108 154.
Второй дозой:
Подростки – 496 028,
Беременные женщины – 23 045,
Кормящие женщины – 75 460.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
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