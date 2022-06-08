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    08:30, 08 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 23 тонн мусора подняли со дна моря в Греции

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очистка морского дна совпала с Всемирным днем океанов, который отмечается 8 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

    Водолазы подняли из глубин моря вокруг греческого острова Итака в Ионическом море более 23 тонн мусора. В том числе около двух десятков огромных сетей-призраков.

    По данным организации Healthy Seas, которая занимается очисткой мирового морского дна, около 640 тыс. тонн рыболовных снастей ежегодно теряется или выбрасывается в морях и океанах. Это наносит непоправимый вред морской жизни и оставляет в воде микропластик, который потом попадает в пищевую цепь.


    Теги:
    Экология Мировые новости Греция
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