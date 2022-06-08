Более 23 тонн мусора подняли со дна моря в Греции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очистка морского дна совпала с Всемирным днем океанов, который отмечается 8 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Водолазы подняли из глубин моря вокруг греческого острова Итака в Ионическом море более 23 тонн мусора. В том числе около двух десятков огромных сетей-призраков.

По данным организации Healthy Seas, которая занимается очисткой мирового морского дна, около 640 тыс. тонн рыболовных снастей ежегодно теряется или выбрасывается в морях и океанах. Это наносит непоправимый вред морской жизни и оставляет в воде микропластик, который потом попадает в пищевую цепь.