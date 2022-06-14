14 Июня 2022 19:39

Более 23 тонн конопли уничтожили полицейские в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Более 23 тонн конопли уничтожено в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Жамбылские полицейские проводят операции по перекрытию каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон Жамбылской области в другие регионы. Оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) также проводится в рамках исполнения совместного плана мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотических средств», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области Аскар Джумабеков.

В рамках республиканского широкомасштабного ОПМ «Қарасора», которое стартовало 1 июня, с отрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области проводят комплексную работу в составе выездной комиссии по уничтожению наркотических средств.

За 10 дней на территории Шуского, Меркенского и Байзакского районов с привлечением сельхозтехники путем скашивания дикорастущей конопли на 110 гектарах предпесковой территорий с последующим сжиганием уничтожено 23 тонны 270 кг конопли.







