Марганцевую руду незаконно добывали в области Ұлытау: ущерб более 1 млрд теңге

ДЭР по области Ұлытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

Злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера. На месте развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.

Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства.

Для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.



В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге.



Расследование продолжается.



Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось о том, что столичным департаментом АФМ расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов.