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    Марганцевую руду незаконно добывали в области Ұлытау: ущерб более 1 млрд теңге

    ДЭР по области Ұлытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды, передает Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Марганцевую руду незаконно добывали в области Ұлытау: ущерб более 1 млрд теңге
    кадр из видео

    Злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера. На месте развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.

    Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства.

    Для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

    По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

    В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге.

    Расследование продолжается.

    Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

    Ранее сообщалось о том, что столичным департаментом АФМ расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. 

    Добыча Регионы Казахстана область Улытау Борьба с преступностью АФМ
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор