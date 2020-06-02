Более 23 килограммов марихуаны обнаружили у жителя Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Жамбылской области задержали 42-летнего жителя Тараза, у которого обнаружили два мешка высушенной марихуаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Вес наркотического средства составил более 23 килограммов.

Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Тараз. По данному факту начато досудебное расследование по части четвертой статьи «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта» УК РК.



