Более 23% казахстанцев получили избирательные бюллетени

20 Ноября 2022, 10:19

20 Ноября 2022, 10:19

Более 23% казахстанцев получили избирательные бюллетени

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии сообщили промежуточную статистику голосования на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10:05 часов 20 ноября 2022 года бюллетени получили 23,37 % от общего количества граждан, включенных в списки», - сказал член ЦИК Шавкат Утемисов на брифинге.

В том числе:

1. по области Абай – 25,64 %

2. по Акмолинской области – 21,21 %

3. по Актюбинской области – 26,66 %

4. по Алматинской области – 20,12 %

5. по Атырауской области – 25,03 %

6. по Западно-Казахстанской области – 20,86 %

7. по Жамбылской области – 23,27 %

8. по области Жетісу – 25,58 %

9. по Карагандинской области – 32,27 %

10. по Костанайской области – 26,97 %

11. по Кызылординской области – 29,41 %

12. по Мангистауской области – 25,20 %

13. по Павлодарской области – 27,90 %

14. по Северо-Казахстанской области – 27,33 %

15. по Туркестанский области – 27,03 %

16. по области Ұлытау – 27,81 %

17. по Восточно-Казахстанской области – 23,17 %

18. по г. Астана – 13,73 %

19. по г. Алматы – 8,42 %

20. по г. Шымкент – 30,92 %