Более 23 человек погибли в результате двух взрывов в столице Ирака

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - В четверг в столице Ирака, по словам представителя министерства внутренних дел этой страны, два террориста-смертника произвели взрывы, в результате которых погибло более 23 человек и по меньшей мере 50 человек было ранено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Sabah.

Трое полицейских заявили, что в торговом центре в центре Багдада произошло два взрыва. Государственное телевидение Ирака сообщило, взрывы устроили террористы-смертники .

Многие из раненых находятся в критическом состоянии. Сообщается, что нанесен значительный материальный ущерб. Силы безопасности оцепили этот район, медработники помогают пострадавшим.

По данным министерства, первый террорист-смертник ворвался на рынок и заявил, что чувствует себя плохо, чтобы как можно больше людей собрались вокруг него. Затем он взорвал себя. После второй террорист-смертник привел в действие свою бомбу, говорится в заявлении министерства.