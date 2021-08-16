Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

С января по июль 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 180,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 47,8 млрд тенге.

В июле 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 26,1млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 августа 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 526,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 160,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 августа 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49556 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 606 тенге.