Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.
С января по июль 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 180,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 47,8 млрд тенге.
В июле 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 26,1млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,5 млрд тенге.
По состоянию на 1 августа 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 526,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 160,9 тыс. человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.
На 1 августа 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49556 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 606 тенге.
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