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Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года

16 Августа 2021 09:32
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Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 228 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

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С января по июль 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 180,5 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 47,8 млрд тенге.

В июле 2021 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 26,1млрд тенге, по случаю потери кормильца – 6,5 млрд тенге.

По состоянию на 1 августа 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 526,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 160,9 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 августа 2021 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 49556 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 40 606 тенге.


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#Минтруда РК   #Общество   #Соцвыплаты  
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