Более 224 тысяч казахстанцев стали участниками госпрограммы «Еңбек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 224,7 тысячи человек. 184 тысячи человек были трудоустроены, из них более 99 тысяч – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«На субсидируемые рабочие места трудоустроено 85,4 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места 12,6 тысячи; на молодежную практику – 10,6 тысячи; на общественные работы – 62,2 тысячи.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 июня т.г. из трудоизбыточных южных регионов переселено 2 445 человек в составе 691 семьи», - уточняется в сообщении министерства.

В организациях технического и профессионального образования продолжают учебу 52,5 тысячи человек, которые обеспечены стипендией, одноразовым горячим питанием и материальной помощью на проезд. В этом году обучением по ТиПО планируется охватить 21 тысячу человек.

По состоянию на 1 июня 2020 года на краткосрочные курсы обучения направлены 1,5 тыс. человек, всего до конца года данной мерой планируется охватить 16,8 тысячи граждан.

С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках Государственной программы было выдано 2 179 микрокредитов, из которых 1 963 микрокредита приходится на сельских предпринимателей, которые уже создали 2 206 рабочих мест.

Также участникам программы будет предоставлено 24 тысячи государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 июня т.г. уже выдано 5,3 тысячи государственных грантов.

Кроме этого, 30 тысяч человек будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес».