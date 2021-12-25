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Более 222 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer

25 Декабря 2021 09:18
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Более 222 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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По данным, на 25 декабря вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: подростки – 222 327, б еременные женщины – 16 081, к ормящие женщины – 39 341.

II-й дозой : п одростки – 74 178, беременные женщины – 5 182, кормящие женщины – 13 084.

Всего в Казахстане привились от коронавируса, в том числе и другими вакцинами, более 8,9 млн человек.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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