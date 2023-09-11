Более 222,5 тысячи казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению Цифровой карты семьи с 1 января более 595,9 тыс человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 222,5 тысячи человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Кроме того, более 64,6 тысячи безработных граждан получили сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. В ней аккумулирована информация о более 19,8 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.

Главной целью внедрения Цифровой карты семьи является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также она является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

Цифровая карта семьи дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.

Также через нее реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

«В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414. По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный», - добавили в пресс-службе министерства.