Более 222,5 тысячи казахстанцев получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи
Кроме того, более 64,6 тысячи безработных граждан получили сообщения с информацией о возможностях для поиска работы, прохождения бесплатного обучения и других мерах государственной поддержки в сфере занятости.
Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. В ней аккумулирована информация о более 19,8 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.
Главной целью внедрения Цифровой карты семьи является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также она является ежедневным «электронным уведомителем» граждан об их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.
Цифровая карта семьи дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение.
Также через нее реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного/продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных лиц.
При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.
«В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414. По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный», - добавили в пресс-службе министерства.