9 Августа 2022 11:49

Более 220 встреч с населением запланировали центральные госорганы на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сообщил о проводимом ведомством анализе встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ встреч руководителей центральных исполнительных органов с населением по итогам полугодия показал следующее. Перед организацией выездных встреч в регионы центральными исполнительными органами проводится анализ обращений, поступающих от граждан этого региона. Учитываются публикации и посты с волнующими вопросами граждан в популярных социальных сетях и СМИ», - сказал Аскар Умаров на заседании Правительства.

По его словам, среднее количество участников встреч, проводимых в новом формате живого общения, составило до 500 человек, продолжительность встреч до 3 часов, 75% времени встреч посвящено вопросам-ответам.

«Всего, на 2022 год запланировано проведение 227 встреч, из них 55 – в первом, 172 – во втором полугодии. Общее количество состоявшихся встреч с начала года и по июнь составило 45», - добавил министр.

Наибольшее число состоявшихся выездов министров пришлось на Актюбинскую, Карагандинскую и Павлодарскую области. В то же время, отмечает А. Умаров, Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области остались менее охваченными встречами.