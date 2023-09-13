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    14:01, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 220 тысяч педагогов получают надбавки к зарплате до 50 %

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стране трудится свыше 350 тысяч педагогов, из них более 220 тысяч получают надбавки к зарплате за присвоенную квалификационную категорию по итогам аттестации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на министерство просвещения РК.

    К примеру, педагог-мастер получает 50%, педагог-исследователь – 40%, педагог-эксперт – 35%, педагог-модератор – 30%. Всего по стране количество педагогов-модераторов составляет 73 820, экспертов — 81 168, исследователей — 71 141, мастеров — 3482.

    По поручению Главы государства за 4 года зарплата педагогов повысилась на 100% , то есть в два раза. Также с 1 сентября 2023 года заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения повысилась еще на 30%.


    Теги:
    Общество Минпросвещения РК Образование Педагоги
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