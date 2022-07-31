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Более 220 свертков мефедрона изъяли в Актау у узбекских граждан
31 Июля 2022 18:25

Более 220 свертков мефедрона изъяли в Актау у узбекских граждан

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками по противодействию наркопреступлениям департамента полиции Мангистауской области задержана группа граждан Республики Узбекистан в момент осуществления закладок наркотических средств на территории города Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт пресс-службы ДП региона в Instagram.

В ходе обыска изъят 221 сверток, предварительно с наркотическим средством «мефедрон», общим весом 740 граммов. При обыске по месту работы одного из задержанного обнаружен и изъят мефедрон, общим весом 200 граммов, и 20 штук наркотика «марка», весом около 10 граммов.

Данная группа лиц в целях сбыта осуществляла заготовки крупных партий наркотиков для закладки на территории города Актау и получала денежные средства от продажи на электронные кошельки.

По факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.297 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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