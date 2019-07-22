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Более 220 полицейских СКО получат очередные спецзвания
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в рамках модернизации органов внутренних дел начался перевод рядовых и сержантов в младший офицерский состав, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, 20 патрульных полицейских получили первые погоны со звёздами.
Всего очередные специальные звания присвоят 227 рядовым и сержантам североказахстанской полиции. При наличии среднего специального образования они станут младшими лейтенантами, при наличии высшего – лейтенантами полиции.
«Лейтенантское звание – первое специальное звание, которое присваивается правами министра внутренних дел. С ним повышается ваш статус, ваша роль в поддержании правопорядка. Вас ждёт повышение оклада. Проведённая с начала года оптимизация и десятипроцентное сокращение личного состава позволило на 65% повысить зарплаты сотрудникам подразделений, несущим службу непосредственно на дорогах и улицах. Тем из вас, кто не имеет собственной жилплощади, будет компенсирована оплата съёмного жилья», - обратился к молодым офицерам начальник полиции Марат Тулебаев.
Он напомнил, что повышаются и требования. М. Тулебаев добавил, что оправдать доверие государства можно честным служением народу Казахстана.
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