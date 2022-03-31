Более 220 молодежных ресурсных центров работают по Казахстану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аналитический дискурс по Посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева с участием молодежных организаций состоялся в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня присутствуют руководители всех областных молодежных ресурсных центров. По Казахстану общее количество ресурсных центров составляет 227. Мы вопрос поднимали касательно информационного разъяснения программных документов, которые реализуются в стране. Есть национальный доклад, консолидированный отчет по состоянию дел в сфере государственной молодежной политики. Национальный доклад 2020 года показал, что только около 45% молодежи знает о государственных программах. Возможно какую-то страту молодежи не интересует та или иная проблема. Мы видим, что есть определенные проблемы. Те программы, которые запускаются на центральном, региональном уровне, не доходят до своего потребителя, а именно до молодёжи», - рассказал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов во время заседания в Нур-Султане.

Спикер остановился на роли молодежных ресурсных центров, где молодой человек может прийти и получить любую информацию начиная от вопросов трудоустройства, жилья, образования и до проведения досуга.

«В политических реформах будет принимать участие сама молодежь. По ресурсным центрам идет большой анализ. Мы выезжаем в регионы. Уже проехали половину регионов. С некоторыми регионами проводим в онлайн-формате совещание, чтобы понять, как ресурсные центры можем эффективно сделать проактивными консалтинговыми центрами. Проблемных вопросов очень много», - считает председатель Комитета.

Отметим, что в ходе дискурса участники обсудили Послание Главы государства и роль казахстанской молодежи в проводимых реформах.

Ранее председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов сообщил о том, что арендное жилье для работающей молодежи продлевают в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 2025 года.