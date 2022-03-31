Более 220 молодежных ресурсных центров работают по Казахстану
«Сегодня присутствуют руководители всех областных молодежных ресурсных центров. По Казахстану общее количество ресурсных центров составляет 227. Мы вопрос поднимали касательно информационного разъяснения программных документов, которые реализуются в стране. Есть национальный доклад, консолидированный отчет по состоянию дел в сфере государственной молодежной политики. Национальный доклад 2020 года показал, что только около 45% молодежи знает о государственных программах. Возможно какую-то страту молодежи не интересует та или иная проблема. Мы видим, что есть определенные проблемы. Те программы, которые запускаются на центральном, региональном уровне, не доходят до своего потребителя, а именно до молодёжи», - рассказал председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов во время заседания в Нур-Султане.
Спикер остановился на роли молодежных ресурсных центров, где молодой человек может прийти и получить любую информацию начиная от вопросов трудоустройства, жилья, образования и до проведения досуга.
«В политических реформах будет принимать участие сама молодежь. По ресурсным центрам идет большой анализ. Мы выезжаем в регионы. Уже проехали половину регионов. С некоторыми регионами проводим в онлайн-формате совещание, чтобы понять, как ресурсные центры можем эффективно сделать проактивными консалтинговыми центрами. Проблемных вопросов очень много», - считает председатель Комитета.
Отметим, что в ходе дискурса участники обсудили Послание Главы государства и роль казахстанской молодежи в проводимых реформах.
Ранее председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов сообщил о том, что арендное жилье для работающей молодежи продлевают в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте до 2025 года.