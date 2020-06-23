Более 220 кг наркотиков изъято в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Пропаганда наркотиков, притон для их употребления, хранение и контрабанда – около двухсот уголовных наркопреступлений раскрыто полицейскими Жамбылской области с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 21 день проведения операции «Карасора-2020» по области зарегистрировано 69 фактов наркоправонарушений. Это семь фактов сбыта наркотиков, восемь фактов хранения в особо крупных размерах, 11 случаев культивирования наркосодержащих растений. Изъято более 220 килограммов различных наркотических средств, в их числе более 195 килограмм марихуаны и около 25 килограмм гашиша», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, 19 июня сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области провели спецоперацию в селе Актобе Шуского района, во время которой задержан 33-летний сельчанин. В его доме в тайнике найдены наркотические средства.

По словам заместителя начальника департамента полиции Нуржана Калметова, у жителя села Актобе изъяли около 52 килограммов высушенной марихуаны и более 12 килограммов гашиша. Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания Шуского района.

По факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК. По этой статье незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Всего, по данным ведомства, за пять месяцев в регионе выявлено 188 фактов уголовных наркопреступлений. Из них 48 фактов сбыта наркотиков, 19 фактов хранения в особо крупных размерах, три эпизода пропаганды или незаконной рекламы наркотических средств, два факта контрабанды наркотических средств и один факт организации и содержания притона для употребления наркотиков.

С начала года изъято более 500 килограммов различных наркотических средств, в их числе более одного килограмма тяжелого вида наркотиков – героина и около одного килограмма синтетических наркотиков.

Напомним, с 30 мая в Жамбылской области проходит широкомасштабное республиканское мероприятие «Карасора-2020», открытие которого состоялось в оперативно-поисковом отделении межрегионального отдела по борьбе с наркопреступностью «Дельта-Долина», находящемся на территории Шуской долины, считающейся серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли. В Шуской долине для перекрытия каналов вывоза дикорастущей конопли из песковых и предпесковых зон области в другие регионы республики создано 30 оперативно-мобильных групп из числа сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности, криминальной, патрульной полиции и местной полицейской службы.

Отметим, что «Карасора-2020» находится на особом контроле главы МВД РК Ерлана Тургумбаева, акция ставит надежный щит антинаркотической деятельности как в жамбылском регионе, так и по всей республике. Глава жамбылского гарнизона генерал-майор Жанат Сулейменов поставил конкретные задачи по выявлению и ликвидации каналов наркотрафика, противодействию заготовке и вывозу марихуаны и гашиша из регионов, а также пресечению деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков.