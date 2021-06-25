Более 22 тысяч человек продолжают лечиться от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 25 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 325 человек (21 025 КВИ+ и 1 300 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится – 6 738 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 587 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 409 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 104 пациента,

на аппарате ИВЛ – 68 пациентов.