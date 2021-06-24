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    09:03, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Более 22 тысяч человек продолжают лечение от КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 июня лечение от КВИ продолжают получать 22 098 человек (20 818 КВИ+ и 1 270 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.

    В стационарах находится – 6 588 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 510 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 408 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 95 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 72 пациента.







    Теги:
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