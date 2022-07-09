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Более 22 тыс. казахстанцев прошли профессиональное обучение на платформе Минтруда
9 Июля 2022 13:48

Более 22 тыс. казахстанцев прошли профессиональное обучение на платформе Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента запуска в июле прошлого года платформы профессионального обучения в онлайн-режиме skills.enbek.kz (далее – Платформа) более 22,2 тыс. граждан, из которых 14,2 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. На Платформе зарегистрировались 35,9 тыс. казахстанцев, из которых 22,4 тыс. – в 2022 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Из 14,2 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 4,3 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и Актюбинской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 119 курсов по различным направлениям, из них 65 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами остаются «Управление персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру», «Кассир», «Выращивание клубники от А до Я» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда.

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70 %. При успешном завершении онлайн-курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz.


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